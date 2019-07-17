Песков обеспокоен ситуацией с лекарствами для больного ребёнка москвички

Женщина заказала незарегистрированный в России препарат онлайн. Вскоре СМИ сообщили о её задержании.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал запутанную историю с задержанием матери ребёнка с болезнью Баттена, заказавшую онлайн незарегистрированные препараты.

— Подобные случаи вызывают обеспокоенность, — заявил журналистам представитель Кремля. — Понятно, когда речь идёт о каких-то злоупотреблениях, но в данном случае речь идёт о матери больного ребёнка.

Песков добавил, что благодаря вмешательству Нюты Федермессер ситуация была частично разрешена. Тем временем Кремль намерен связаться с Минздравом для активизации работы по решению вопроса обеспечения неизлечимо больных детей незарегистрированными в России лекарствами.

По словам Пескова, данный вопрос уже поднимался на прямых линиях и министр здравоохранения Вероника Скворцова обещала разобраться в этой ситуации.

— Мы обязательно свяжемся с Минздравом и попросим активизировать работу в этом направлении, — добавил он.

Героиней этой истории является Елена Боголюбова — мать неизлечимо больного мальчика, которая заказала через Интернет незарегистрированный в России препарат от судорог. В ряде СМИ с утра прошла информация, что женщину якобы задержали правоохранительные органы, а сама посылка с препаратом была арестована. Однако пресс-служба столичного ГУ МВД РФ данные о задержании опровергла.