Опубликовано видео с мэром Вилюйска, после которого задержали журналистов

На кадрах видно, как Нюргустан Афанасьев пытается скрыться от съёмочной группы в своём кабинете, требует убрать камеру, а затем просит помощницу вызвать полицейских.

Телеканал "Якутия 24" предоставил Лайфу видео с участием мэра Вилюйска Нюргустана Афанасьева, после съёмок которого были задержаны корреспондент Евгений Тойтонов и его оператор. Журналисты снимали сюжет о плохих дорогах и попытались взять комментарии у градоначальника. В частности, они пытались выяснить, куда делись выделенные 75 миллионов рублей. Мэр беседовать с журналистами отказался, пытался скрыться от съёмочной группы в своём кабинете, а затем попросил помощницу вызвать полицейских.

— Без моего согласия не надо никуда и ничего публиковать. Сами себе сделаете хуже. Вы же ещё молодой. Испортите себе будущее. Так что лишнего — не надо, — уговаривает Афанасьев репортёра.

Как сообщал Лайф, 16 июля журналистов телеканала "Якутия 24" доставили в отдел полиции для разбирательств из-за съёмки в Администрации города Вилюйска без соответствующего разрешения. Соответствующее заявление поступило именно от мэра Нюргустана Афанасьева.

Тот заявил, что молодые люди не показали журналистское удостоверение и сами спровоцировали конфликт. Но глава Союза журналистов Якутии назвала нонсенсом поведение мэра Вилюйска. По её словам, градоначальник нарушил права журналиста на доступ к общественно значимой информации.