Эксперт объяснил уровень закредитованности россиян

Специалисты предрекают кредитам главенствующую роль в росте российской экономики в ближайшем будущем.

Экономическая стабильность даёт людям уверенность в том, что они могут взять кредит и выплатить его. Об этом НСН рассказал руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

— Именно в этом кроется основа роста закредитованности и такой кредитный ажиотаж, который наблюдался в 2018 году, когда, в частности, ипотечных кредитов было взято очень много, — сказал эксперт.

По словам Колташова, закредитованность граждан может являться хорошим показателем для руководства страны при определённых условиях. В частности, важно, чтобы она опиралась на рост реальных доходов населения. Согласно прогнозу специалистов, в ближайшие 10–20 лет кредит будет являться важным средством роста экономики страны.

Также отмечается, что россияне закредитованы относительно слабо в сравнении с другими странами, особенно Западной Европой и Северной Америкой.

Ранее Лайф сообщал, что долги россиян перед банками выросли в полтора раза.