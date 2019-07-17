Якутские коллеги поведали Лайфу о "полностью неадекватной" выходке мэра Вилюйска

Заместитель генерального директора Национальной вещательной компании "Саха" Александр Калугин рассказал о задержании журналистов в городе Вилюйске с подачи мэра Нургюстана Афанасьева.

Напомним, 16 июля их корреспондента и оператора доставили в отдел полиции для разбирательств из-за съёмки в Администрации города Вилюйска без соответствующего разрешения.

— Было обозначено сразу несколько заданий: ЖКХ, социалка и общение с директором детского дома, который извинялся перед мэром. После общения с жителями мы пошли к администрации, чтобы уже непосредственно обговорить все нюансы с мэром, — сказал Калугин.

После краткосрочной беседы Афанасьев вытолкнул журналистов за дверь. По словам Калугина, поведение мэра было "полностью неадекватным". Задержание сотрудников телеканала проходило на основании заявления от некоего молодого человека. При этом сотрудники полиции утверждают, что им якобы шесть часов пришлось гоняться за машиной журналистов, хотя она полностью была обклеена соответствующими логотипами.

— Мы не будем подавать в отношении него заявление в прокуратуру, но я подчеркиваю, что телеканал "Якутия 24" выдал все его выходки в прямом эфире, — подытожил собеседник Лайфа.

Ранее Лайф рассказывал, что мэр Вилюйска принёс свои извинения за скандал на съёмке, но при этом перепутал Ф.И.О. директора телеканала.