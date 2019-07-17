ВОЗ объявила международную ЧС в связи с лихорадкой Эбола в ДР Конго

Мотивом для данного решения послужили последние зафиксированные случаи заболевания.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицировала вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) как чрезвычайную ситуацию, вызывающую международную обеспокоенность. Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, опираясь на рекомендации комитета по ЧС, на заседании в Женеве.

— Комитет рекомендовал мне объявить вспышку Эболы ситуацией, вызывающей международную обеспокоенность. Я согласился с этим советом, — заявил глава ВОЗ на пресс-конференции.

В качестве мотива данного решения он обозначил зарегистрированные случаи заболевания Эболой в густонаселённом городе ДРК — Гоме, а также в Уганде. Хотя свидетельств дальнейшего распространения вируса нет, вызывает обеспокоенность географическое расширение присутствия Эболы, поясняет Гебрейесус.

— Согласно нашей оценке, риск распространения Эболы в ДРК и регионе остаётся очень высоким, а риск распространения за границы региона — низким, — уточнил глава организации.

Напомним, с июля 2018 года из-за геморрагической лихорадки Эбола в ДР Конго погибло более полутора тысяч человек. Кроме того, на 16 июля зарегистрировано более двух с половиной тысяч инфицированных вирусом.