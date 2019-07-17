Зеленский поручил разработать механизм упрощённого получения гражданства Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД страны разработать механизм упрощённого получения гражданства Незалежной как второго для этнических украинцев из дружественных стран. Об этом в "Фейсбуке" сообщил офис президента.

— Со своей стороны президент Украины поручает МИД разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из дружественных нам стран, стремящихся присоединиться к развитию своей исторической родины, — говорится в сообщении.

Кроме того, Зеленский поручил упростить механизм получения гражданства для тех, кто страдает от нарушения прав и свобод в своих странах. Отмечается, что решение Москвы об упрощении получения гражданства РФ жителями Донбасса в Киеве встретили "с грустью и негодованием".

Напомним, президент России Владимир Путин 17 июля внёс изменения в указ от 29 апреля и упростил порядок получения гражданства для всех проживающих в России украинцев из Донецкой и Луганской областей, а не только из ДНР и ЛНР.