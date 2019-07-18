СМИ: Прокуратура США отозвала обвинения в отношении Кевина Спейси

Прокуратура США отозвала обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые в отношении американского актёра Кевина Спейси. Об этом сообщил телеканал CBS, ссылаясь на итоги судебного заседания в Нантакете, штат Массачусетс.

Согласно информации из дела, обвинения рассыпались из-за отсутствия доступа к уликам, на которых основывалось обвинение.

Как ранее сообщал Лайф, Кевин Спейси попал в центр скандала в связи с обвинениями в домогательствах после заявления актёра Энтони Рэппа. Затем в отношении актёра начались расследования по трём изнасилованиям. В начале июля один из "пострадавших" не смог дать в суде показания против Спейси.