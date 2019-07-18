Участие Турции в программе по F-35 будет остановлено в 2020 году

Турция полностью прекратит участие в программе по разработке бомбардировщиков F-35 в марте 2020 года. Об этом журналистам заявила замминистра обороны США по закупкам Эллен Лорд.

— Мы идём по хорошо спланированному пути сворачивания [участия Турции] в марте 2020 года на этот момент… Мы свернём это в марте 2020 года, — заявила Лорд.

При этом ущерб для США в связи с данной ситуацией будет минимальным.

Ранее в Вашингтоне заявили, что из-за покупки Турцией российских систем С-400 страна перестанет быть участником программы по разработке бомбардировщиков F-35.