Участие Турции в программе по F-35 будет остановлено в 2020 году

593

Фото © Flickr/Forsvarsdepartementet

Турция полностью прекратит участие в программе по разработке бомбардировщиков F-35 в марте 2020 года. Об этом журналистам заявила замминистра обороны США по закупкам Эллен Лорд.

Мы идём по хорошо спланированному пути сворачивания [участия Турции] в марте 2020 года на этот момент… Мы свернём это в марте 2020 года, — заявила Лорд.

При этом ущерб для США в связи с данной ситуацией будет минимальным.

Ранее в Вашингтоне заявили, что из-за покупки Турцией российских систем С-400 страна перестанет быть участником программы по разработке бомбардировщиков F-35.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×