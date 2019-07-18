Лавров заявил, что Россия не будет приостанавливать сотрудничество с Ираном

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Министр иностранных дел Сергей Лавров. Фото © Kremlin

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете Rheinische Post заявил, что Россия не собирается приостанавливать сотрудничество с Ираном в угоду странам Запада.

Исламская Республика — наш сосед, у нас налажены прочные связи по многим направлениям. Приостанавливать абсолютно легальное, взаимовыгодное сотрудничество с ИРИ в угоду чьим бы то ни было "фобиям" и капризам мы не намерены, — заявил Лавров.

Ранее глава российского дипведомства заявил, что политика США по отношению к Ирану может привести к катастрофическим последствиям.

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