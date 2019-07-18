Зеленский рассказал, как вернуть нормальные отношения между Россией и Украиной

Однако, по его словам, ситуация вызывает затруднение из-за разнящихся у конфликтующих сторон данных.

Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что возвращение в страну арестованных в России украинских моряков может стать шагом для возобновления нормального диалога между Москвой и Киевом. Об этом он сообщил в видео на своём YouTube-канале.

— Начнём с моряков. Мне кажется, это нормальный шаг для возвращения диалога. И реальный шаг для того, чтобы прекратить войну, — пояснил глава государства.

Согласно его словам, в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным он поддержал формат обмена пленными "всех на всех" с ополченцами Донбасса, отметив, что хотел бы сначала вернуть на родину арестованных в России граждан Украины.

Глава государства также рассказал о затруднениях с обменом, вызванных не совпадающими у обеих сторон списками пленных.