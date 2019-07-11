Путин впервые провёл телефонный разговор с Зеленским

Стороны обсудили возможность продолжения контактов в нормандском формате. Беседа состоялась по инициативе Киева.

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Беседа состоялась по инициативе украинской стороны — и это стал первый контакт Путина с руководством Незалежной после смены власти в этой стране.

— Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц, — проинформировали в Кремле.

Вместе с тем стороны обсудили возможность продолжения контактов в нормандском формате, добавил Песков.

К слову, буквально сегодня Путин прокомментировал Лайфу предложение Зеленского о переговорах в Минске. Он посчитал эту идею интересной, отметив, что Россия со своей стороны никогда не отказывалась ни от одного из предложенных форматов.

Напомним, что Зеленский предложил Путину встретиться в Минске и сделать это при посредничестве Дональда Трампа, Ангелы Меркель, Терезы Мэй и Эмманюэля Макрона. В ходе этих переговоров Зеленский намерен обсудить, "чей Крым и кого нет в Донбассе".