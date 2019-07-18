Премьер Саксонии вновь призвал отменить санкции против России

По его мнению, они никак не могут способствовать прогрессу в решении проблемы на Украине.

Премьер-министр федеральной земли Саксония (ФРГ) Михаэль Кретшмер в интервью DPA заявил о необходимости снятия с России санкций ЕС.

Он подчеркнул, что решение о возвращении РФ в ПАСЕ было правильным и неизбежным. Наличие же санкций, по словам политика, никак не способствует разрешению кризиса на Украине.

— Без этого не обойтись. Правильным было то, что Россия вернула своё право голоса в Совете Европы, а Германия форсировала строительство газопровода "Северный поток — 2". Следующим шагом должно быть снятие санкций, — заявил Кретшмер.

Отметим, что политик выступал с аналогичным призывом в начале июня. Тогда он призывал сделать всё для того, чтобы Россия вновь начала смотреть на европейский рынок.