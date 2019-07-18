Москвичам напомнили, какие психологические услуги они могут получить бесплатно

Проконсультироваться со специалистом можно не только при личном приёме, но и дистанционно — по аудио- или видеосвязи, электронной почте или на специальном форуме.

Проживающие или работающие в Москве могут бесплатно воспользоваться квалифицированной психологической помощью. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Как отмечается, бесплатные консультации оказывают специалисты Московской службы психологической помощи населению (МСППН), которая была создана в 2003 году. Ежегодно горожанам доступны пять психологических консультаций, две встречи с психотерапевтом, три тренинговые программы, а также курсы психологической реабилитации и диагностики.

Психологи МСППН проводят семейные консультации, оказывают поддержку в трудных жизненных ситуациях и работают с межличностными проблемами человека. Получить помощь можно не только при личном приёме, но и дистанционно — по аудио- или видеосвязи, электронной почте или на специальном форуме.

Ранее в беседе с Лайфом психолог рассказала, как не подхватить депрессию из-за "осеннего" лета.