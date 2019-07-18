Москвичам напомнили, какие психологические услуги они могут получить бесплатно

Проживающие или работающие в Москве могут бесплатно воспользоваться квалифицированной психологической помощью. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
Как отмечается, бесплатные консультации оказывают специалисты Московской службы психологической помощи населению (МСППН), которая была создана в 2003 году. Ежегодно горожанам доступны пять психологических консультаций, две встречи с психотерапевтом, три тренинговые программы, а также курсы психологической реабилитации и диагностики.
Психологи МСППН проводят семейные консультации, оказывают поддержку в трудных жизненных ситуациях и работают с межличностными проблемами человека. Получить помощь можно не только при личном приёме, но и дистанционно — по аудио- или видеосвязи, электронной почте или на специальном форуме.
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