Из квартиры безработной москвички вынесли драгоценности и пять миллионов рублей

В ТиНАО неизвестный проник в квартиру безработной, вскрыл сейф и украл пять миллионов рублей и драгоценности. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.
Заявление от москвички поступило 17 июля. Точная сумма ущерба устанавливается. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведётся расследование.
Стоит добавить, что это далеко не первый случай подобных краж. Ранее сообщалось, что из квартиры безработной москвички украли часы на 3,2 миллиона.
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