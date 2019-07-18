Microsoft сообщил о кибератаках на компьютеры тысяч своих клиентов

В американской компании уточнили, что хакеры действовали с территории различных стран.

Около 10 тысяч клиентов компании Microsoft в течение года подвергались кибератакам со стороны хакеров из различных государств. В опубликованном на официальном сайте компании отчёте говорится, что Microsoft не переставая работает над повышением защищённости своего программного обеспечения, однако полной гарантии защиты от взломов просто не может быть.

— В прошлом году Microsoft уведомила почти 10 тысяч клиентов о том, что они стали жертвами атак со стороны государств. Около 84% этих атак были направлены против корпоративных клиентов, а около 16% — на личные учётные записи пользователей, — отмечено в публикации.

Как утверждают в компании, больше всего хакерских атак засекли с территорий Ирана, Северной Кореи и России.

Ранее Лайф писал, что обнаружен вирус, способный наблюдать практически за всеми действиями пользователя на мобильном устройстве, а также открывает доступ хакерам к чатам в защищённых мессенджерах, в том числе секретным.