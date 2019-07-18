Путину и Лукашенко подарили иконы Коневской Божьей Матери

Священники Коневского Рождество-Богородичного монастыря в Ленинградской области вручили президентам России и Белоруссии Владимиру Путину и Александру Лукашенко в подарок образы Коневской Божьей Матери.

— Александр Григорьевич, хотим, чтобы в память о монастыре у вас хранился образ Коневской Божьей Матери, — сказал настоятель монастыря в эфире "России 24".

Такую же икону подарили и российскому лидеру. По словам настоятеля монастыря, она будет хранить президента.

Напомним, накануне главы двух государств посетили Смоленский скит Валаамского монастыря и побывали на службе в Спасо-Преображенском Валаамском ставропигиальном мужском монастыре. Как сообщал ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, встреча Путина с Лукашенко носит неформальный характер.