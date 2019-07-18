Ситуация в Удомле, где находится Калининская АЭС, спокойная

Специалисты экстренных служб Удомли ведут контроль за обстановкой, повышения уровня радиации не зафиксировано.

В городе Удомля, поблизости от которого находится Калининская АЭС, не отмечено превышения уровня радиации после отключения трёх энергоблоков станции. Обстановка в городе абсолютно спокойная, сообщила РИА "Новости" начальник городской Единой дежурной диспетчерской службы Елена Семёнова.

— Всё спокойно, всё нормально. Мы не зависим по электропитанию от атомной станции. Обстановка в городе абсолютно спокойная, всё в штатном режиме. Это штатная ситуация атомной станции, ничего страшного не произошло. Радиационный фон — 9 микрорентген, это замечательный показатель, — сказала собеседница агентства.

Как ранее сообщал Лайф, на Калининской АЭС приостановлена работа трёх из четырёх энергоблоков после того, как на одном из трансформаторов вблизи станции произошло замыкание.

Отметим, Калининская атомная электростанция (КАЭС) работает с 1984 года и расположена на берегу озера Удомля в Тверской области. В составе станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000). Уставная мощность каждого из них — 1000 МВт.