Количество жертв поджога аниме-студии в Киото возросло до 23 человек

В Японии по меньшей мере 23 человека погибли или считаются жертвами в результате поджога аниме-студии в Киото. Об этом сообщает Japan Today.

В пожарном департаменте города уточнили, что вследствие возгорания пострадало 36 человек, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Напомним, пожар произошёл утром 18 июля: 41-летний мужчина разлил некую жидкость для усиления возгорания. Подозреваемый находится в больнице, полиция проверяет его на причастность к поджогу.