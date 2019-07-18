Составлен топ самых фотографируемых мест в мире

В России чаще всего снимают Красную площадь и храм Василия Блаженного в столице.

Эйфелева башня стала самой фотографируемой достопримечательностью мира. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на рейтинг, составленный сервисом "Облако Mail.ru".

Металлическая конструкция в центре Парижа, которая была построена в 1889 году и первоначально задумывалась как временное сооружение, стала самой узнаваемой архитектурной достопримечательностью столицы Франции. Кроме того, символ Парижа стал самым посещаемым туристическим объектом в мире и самым фотографируемым.

На втором и третьем месте расположились Колизей и фонтан Треви в Риме. Памятник архитектуры Древнего мира и фонтан в стиле барокко стали визитными карточками столицы Италии, они также привлекают миллионы туристов каждый год.

Пятёрку лидеров рейтинга закрывают Саграда-Фамилия, или храм Святого Семейства, в испанской Барселоне и собор Парижской Богоматери в Париже. На шестом — Йенский мост — мост через реку Сену, расположенный на границе VII и XVI округа Парижа. Седьмое место занимает Пьяцца-дель-Дуомо, или Соборная площадь — площадь в историческом центре Флоренции, восьмое — Миланский собор, построенный в стиле пламенеющей готики из белого мрамора.

Девятое место досталось самому высокому сооружению в мире — небоскрёбу Бурдж-Халифа в Дубае, чья высота составляет 828 метров. Замыкает десятку рейтинга собор Санта-Мария-дель-Фьоре — кафедральный собор во Флоренции, самое знаменитое сооружение, выполненное в архитектурном стиле кватроченто.

На отечественных просторах чаще всего фотографируют Красную площадь и храм Василия Блаженного в Москве, Дворцовую площадь и Петергоф в Санкт-Петербурге и главную соборную джума-мечеть Республики Татарстан и Казани — Кул-Шариф.

В Минске чаще всего фотографируют Национальную библиотеку и костёл Святого Симеона и Святой Елены, в Грузии самым впечатляющим оказался мост Мира в Тбилиси, в Чехии самыми популярными для фотографий местами стали Пражский Град и Карлов мост в столице, в Греции — Кносский дворец на Крите и бело-голубые крыши города Ия в Санторини. В Турции самыми фотографируемыми являются Голубая мечеть и собор Святой Софии в Стамбуле.

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