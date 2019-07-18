ОПГ под руководством полицейских пойдёт под суд за многочисленные грабежи

Среди подсудимых оказались двое бывших и один действующий сотрудник правоохранительных органов.

Семеро жителей Череповца предстанут перед судом по обвинению в кражах, грабежах и даже причинении тяжкого вреда здоровью человека из-за нарушения правил дорожного движения. Среди подсудимых — мужчины 1977–1995 годов рождения, из которых двое бывших и один действующий сотрудник полиции. По версии следствия, именно последние были главарями группировки и определяли цели для налётов. В общей сложности установлено 27 случаев грабежей и краж имущества предпринимателей и организаций из ювелирных салонов, аптеки, булочной, лотерейного магазина и даже банкоматов, которые пытались вскрывать направленным взрывом.

— Шестеро мужчин 29 сентября 2018 года прибыли к салону ювелирных изделий на проспекте Победы в городе Череповце для совершения ограбления. Сотрудниками УМВД России по городу Череповцу и управления Росгвардии они были задержаны и переданы следователям СКР. По ходатайству следствия все они судом были помещены под стражу, а позднее был арестован и седьмой член преступной группы, — сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Вологодской области.

Как установили оперативники, общий ущерб от действий группировки в период с июля 2016-го по сентябрь 2018-го составил более 9 млн рублей. Ещё одним преступным эпизодом проходит дорожно-транспортное происшествие в июле 2018 года с участием организатора группы. В той аварии серьёзно пострадал 29-летний череповчанин.

— За время следствия следователем СКР проанализирован колоссальный объём информации, включая материалы оперативно-разыскной деятельности и уголовных дел прошлых лет о совершённых и нераскрытых хищениях чужого имущества в Череповце и нескольких ближайших районах. Более ста судебных экспертиз проведено по делу, — добавили в СКР.

Как сообщал Лайф, ранее аналогичным способом — методом подрыва банкомата — пытался похитить деньги банка неизвестный в Бийске. Он накачал аппарат пропаном и взорвал его. Мощная волна повредила не только банкоматы, но и офис финансовой организации. Идёт розыск преступника.