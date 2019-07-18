В Кремле назвали пример "прекрасного первого шага" для диалога с Киевом

По словам Дмитрия Пескова, освобождение людей украинской властью сильно способствовало бы нормализации отношений.

Если бы в Киеве освободили журналиста Кирилла Вышинского, обвиняемого на Украине в том числе в государственной измене, то это было бы прекрасным первым шагом для нормализации отношений между Незалежной и Москвой. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— В целом любые шаги по освобождению людей будут только приветствоваться, — уточнил официальный представитель Кремля.

Напомним, журналиста Кирилла Вышинского задержали в мае 2018 года. Ему предъявили обвинение в государственной измене и поддержке народных республик Донбасса. Если суд признает его виновным — журналисту может грозить до 15 лет тюрьмы. Сам Вышинский назвал дело давлением на свободу слова.

Как сообщал Лайф, мать Вышинского написала письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому. Позднее в Генпрокуратуре Украины допустили, что журналист может быть освобождён в ближайшее время.