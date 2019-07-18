Бойцы Росгвардии освободили пациентов омского центра, которых "лечили" побоями

Люди рассказали, что их избивали, приковывали наручниками к кроватям, а к ногам прикрепляли гири.

Сотрудники правоохранительных органов вызволили людей, которых принудительно удерживали в реабилитационном центре для страдающих алкогольной и наркотической зависимостью под Омском. Об этом сообщила пресс-служба областного СУ СК РФ.

По версии следствия, в 2017 году был создан реабилитационный центр ООО "Очаг", руководитель которого не имеет медицинского образования и лицензии на осуществление медицинской деятельности, не обладает специальными знаниями и методиками лечения от алкогольной и наркотической зависимости.

В центре осуществлялась незаконная деятельность: проводились реабилитационные мероприятия, якобы направленные на избавление от пагубных зависимостей, в помещениях насильно удерживались люди.

— Для изоляции зависимых от алкоголя и наркотиков граждан от общества и ограничения свободы их передвижения сотрудниками центра использовались замки, металлические решётки на окнах, наручники, которыми граждан приковывали к кровати, а также гири, которые прикреплялись к ногам пациентов. В случае неповиновения пациентов жёстко избивали, запрещая при этом звонить родственникам, — рассказали в ведомстве.

С родственников удерживаемых в центре людей сотрудники брали ежемесячную плату за свои "услуги" в размере от 15 до 20 тысяч рублей.

В сентябре 2018 года подозреваемые пообещали жительнице Омска избавить её 25-летнего сына от наркомании. Они избили молодого человека, связали руки скотчем, насильно посадили в автомобиль и увезли в реабилитационный центр, где удерживали почти год.

3 июля 2019 года бойцы Росгвардии освободили насильно удерживаемых в помещении граждан и задержали подозреваемых. В ходе обысков были найдены и изъяты газовый пистолет и огнестрельное оружие, конструктивно схожее с боевым пистолетом Макарова, а также сильнодействующие медицинские препараты.

Возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы, совершённом группой лиц по предварительному сговору. Руководителю реабилитационного центра и его ранее судимому напарнику предъявлены обвинения в похищении человека, совершённом группой лиц по предварительному сговору. Руководитель центра находится под домашним арестом, его подельник заключён под стражу.

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