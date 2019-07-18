Иран задержал в Персидском заливе танкер с нелегальным топливом

Иранские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали в Персидском заливе иностранное судно. Об этом телеканал Press TV сообщает в "Твиттере".
IRGC forces seize a foreign vessel carrying smuggled fuel in #PersianGulf. #Iran #tanker #IRGC pic.twitter.com/S8HhFhiB6z— Press TV (@PressTV) 18 июля 2019 г.
На данный момент известно лишь, что судно перевозило контрабандное топливо.
Ранее сообщалось, что пять катеров Ирана попытались остановить британский танкер.
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