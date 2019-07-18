Иран задержал в Персидском заливе танкер с нелегальным топливом

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Фото © Pixabay

Иранские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали в Персидском заливе иностранное судно. Об этом телеканал Press TV сообщает в "Твиттере".

На данный момент известно лишь, что судно перевозило контрабандное топливо.

Ранее сообщалось, что пять катеров Ирана попытались остановить британский танкер.

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