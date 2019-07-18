Депутат Госдумы ответил на жалобу россиянки под постом Леди Гаги

Жильцам приходилось переплачивать за отопление из-за отсутствия прибора учёта тепла.

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин отреагировал на жалобу граждан в комментариях под постом певицы Леди Гаги в "Инстаграме". Жители Екатеринбурга попросили парламентария помочь с ситуацией вокруг жилого комплекса "Калиновский".

Напомним, инстаграм Леди Гаги приобрёл небывалую популярность у россиян после того, как в СМИ вновь заговорили о её романтической связи с актёром Брэдли Купером, который состоял в отношениях с Ириной Шейк.

Свой комментарий на странице певицы оставил и Ионин: "Настоящее российское вмешательство в Леди Гагу. Участвуют даже депутаты". Его слова не остались незамеченными. Пользовательница с ником sbrodova_al обратилась к депутату с просьбой помочь "закрыть вопрос ЛСР и ЖК "Калиновский". В ответ на это Ионин предложил женщине оставить свои контакты в личном сообщении.

По данным РИА "Новости", проблема с ЖК заключается в том, что застройщик не ввёл в эксплуатацию прибор учёта тепла, в результате чего жильцы были вынуждены переплачивать за отопление.

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