Путин назвал Белоруссию самым близким стратегическим партнёром России

По словам главы государства, Москва и Минск будут вырабатывать пути дальнейшей интеграции.

Президент России Владимир Путин в ходе официальной встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко назвал Минск самым близким стратегическим партнёром Москвы.

— Хотел бы упомянуть, что Белоруссия является самым близким стратегическим партнёром, союзником. РФ является крупнейшим инвестором в белорусскую экономику, почти четыре миллиарда долларов накопленных инвестиций, — заявил российский лидер на встрече в Санкт-Петербурге.

Глава государства отметил, что стороны решили проанализировать всё, что было сделано и не сделано в рамках Союзного договора, и выработать приемлемые для обеих стран пути дальнейшей интеграции.

Напомним, накануне главы двух государств провели весь день на Валааме в неформальной обстановке. Они побывали на службе в Валаамском мужском монастыре и посетили Смоленский скит.