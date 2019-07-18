Путин назвал Белоруссию самым близким стратегическим партнёром России

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Фото © LIFE

По словам главы государства, Москва и Минск будут вырабатывать пути дальнейшей интеграции.

Президент России Владимир Путин в ходе официальной встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко назвал Минск самым близким стратегическим партнёром Москвы.

Хотел бы упомянуть, что Белоруссия является самым близким стратегическим партнёром, союзником. РФ является крупнейшим инвестором в белорусскую экономику, почти четыре миллиарда долларов накопленных инвестиций, — заявил российский лидер на встрече в Санкт-Петербурге.

Глава государства отметил, что стороны решили проанализировать всё, что было сделано и не сделано в рамках Союзного договора, и выработать приемлемые для обеих стран пути дальнейшей интеграции.

Напомним, накануне главы двух государств провели весь день на Валааме в неформальной обстановке. Они побывали на службе в Валаамском мужском монастыре и посетили Смоленский скит.

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