Путин и Лукашенко побывали на службе в Валаамском мужском монастыре

Президент России Владимир Путин побывал на службе в Спасо-Преображенском Валаамском ставропигиальном мужском монастыре. Компанию российскому лидеру составил его белорусский коллега Александр Лукашенко.
Как сообщал ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков, у Путина и Лукашенко на Валааме "день неформального общения".
Напомним, что в прошлом году визит Путина на Валаам выпал на 11 июля — день памяти преподобных Сергия и Германа — основателей Валаамского Спасо-Преображенского монастыря.
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