Киев ввёл спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ

Решение было принято в ответ на прекращение поставок нефти и нефтепродуктов с 1 июня 2019 года.

Правительство Украины ввело спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщил представитель президента в кабмине Андрей Герус.

— Такое совместное решение президента и правительства принято в ответ на расширение российских экономических санкций. Напомню, в апреле-мае РФ ограничила поставки на Украину нефти, моторного масла, битума, этанола, угля и пр., — говорится в сообщении.

Так, спецпошлина на дизельное топливо с 1 августа будет составлять 3,75%, а с 1 октября — 4%, на сжиженный газ — 1,75% с августа и 3% — с октября.

Напомним, что ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о прекращении поставок нефти и нефтепродуктов на Украину с 1 июня 2019 года.