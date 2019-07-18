МИД Украины возмутился из-за карты Закарпатья в составе Венгрии: Сепаратизм!

Украинское Министерство иностранных дел обвинило в сепаратизме Союз венгров Закарпатья из-за газеты с картой, на которой часть Украины показана как территория Венгрии. Внешнеполитическое ведомство обратилось с жалобой на издание "Карпаталия" в Генпрокуратуру и Службу безопасности.

— Сепаратизм! ГПУ и СБУ должны инициировать производство, — написал в "Твиттере" замглавы МИД Украины Егор Божок.

Позднее он опубликовал твит, в котором поблагодарил ведомства за "мгновенную реакцию", и сообщил, что Управление СБУ в Закарпатской области возбудило дело о посягательстве на территориальную целостность Украины.

Как ранее писал Лайф, по мнению сотрудников СБУ, опубликованная в газете карта может спровоцировать сепаратистские настроения в среде венгерского национального меньшинства.