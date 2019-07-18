На Украине выпустили газету с картой Закарпатья в составе Венгрии

Служба безопасности Украины увидела признаки посягательства на территориальную целостность страны и возбудила уголовное дело.

Союз венгров Закарпатья выпустил газету "Карпаталия" с картой, на которой часть Украины показана как территория Венгрии. Соответствующие кадры появились в социальных сетях.

Как отмечается, карта расположилась на первой странице издания. По данному факту Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". В ведомстве отметили, что карта может спровоцировать сепаратистские настроения в среде венгерского национального меньшинства.

Стоит добавить, что это далеко не первый скандал между Будапештом и Киевом. В сентябре 2018 года стало известно, что Венгрия выдаёт украинцам паспорта, призывая скрывать их от Киева. На Украине выдачу венгерских паспортов расследуют как преступление, предусмотренное статьёй "Госизмена". Также МИД Украины объявил консула Венгрии в городе Берегово персоной нон грата. Будапешт ответил зеркально и выслал украинского посла. Позднее венгерская сторона прекратила выдачу гражданства в консульствах.