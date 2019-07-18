Путин упростил процедуру получения инвалидности

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет лицам с ограниченными возможностями здоровья подавать в профильные органы справки, подтверждающие инвалидность, для получения социальной поддержки и госуслуг в электронном виде. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ответственным за передачу указанных сведений станет Пенсионный фонд России. Услуга будет предоставляться бесплатно. Пока документы принимаются только в бумажном виде.

Как сообщалось ранее, закон должен вступить в силу с 1 июля 2020 года. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин рассказал, что документ касается более чем 11 миллионов россиян с ограниченными возможностями.