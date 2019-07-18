Путин поблагодарил Медведчука за усилия по освобождению удерживаемых лиц

Российский лидер заверил, что подобная гуманитарная деятельность всегда будет поддерживаться.

Президент России Владимир Путин поблагодарил главу политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука за работу, связанную с освобождением удерживаемых лиц обеих сторон конфликта на Украине.

— Хочу поблагодарить вас за ваши усилия на протяжении последних лет, усилия, связанные с освобождением удерживаемых лиц с обеих сторон, — заявил российский лидер на встрече с украинским политиком.

Глава государства заверил, что подобная гуманитарная деятельность всегда будет поддерживаться всеми.

Медведчук в свою очередь назвал исключительно положительным моментом телефонный разговор Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что на Украине беседа глав двух государств была воспринята с вдохновением и надеждой очень многими.