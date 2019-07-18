Путин считает реализуемыми договорённости Медведева с Медведчуком

Глава государства заверил, что Москва будет сотрудничать с любой политической силой по восстановлению отношений с Киевом.

Президент России Владимир Путин назвал "вполне реализуемыми" договорённости премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.

— Разумеется, правительство мне докладывает о ваших встречах и обсуждаемых темах. Я думаю, что всё, о чём вы говорили с председателем Правительства РФ, представителями экономического и энергетического блоков, — это всё вполне реализуемо, — заявил глава государства в ходе встречи с украинским политиком.

Путин подчеркнул, что для РФ важен вопрос восстановления российско-украинских отношений. Российский лидер заверил, что Москва будет сотрудничать с любой политической силой по восстановлению отношений с Киевом.

— Это касается и вопросов решения проблем в Донбассе, и наших двусторонних отношений в экономической сфере, — уточнил президент.

Напомним, 10 июля глава российского правительства Дмитрий Медведев встретился в Москве с Виктором Медведчуком и Юрием Бойко и заявил, что Россия рассмотрит снятие санкций с ряда украинских товаров.