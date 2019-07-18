МИД РФ призвал США прекратить "визовую войну" в отношении россиян

Как отметили в дипломатическом ведомстве, Москва была вынуждена ответить Вашингтону симметричными мерами.

Развязанная американскими властями двухлетняя "визовая война" в отношении россиян, которая в первую очередь направлена на препятствование ротации в диппредставительствах РФ, стала причиной ответных мер со стороны Москвы. Об этом говорится на официальном сайте Министерства иностранных дел России.

— Более двух лет назад американские власти развязали "визовую войну" против дипломатических и консульских представительств России в США. Именно Вашингтон в течение многих месяцев и даже годами тянет с выдачей виз более чем 60 новым сотрудникам наших загранучреждений. Множатся прямые отказы во въезде, — отметили представители дипведомства.

Как отметили в МИД РФ, исключительно исходя из политики Вашингтона российские дипломаты вынуждены прибегнуть к ответным мерам. Однако дипведомство РФ призвало американские власти прекратить практику отказа в визах, чтобы разблокировать визовый процесс.

— Именно от американских властей целиком и полностью зависит, когда будет разблокирован визовый процесс. Они должны прекратить практику отказов в визах. Со своей стороны давно к этому призываем, — добавили дипломаты.

Кроме того, МИД РФ выразил протест советнику — посланнику Посольства США в РФ Тиму Ричардсону из-за высказываний американских чиновников, что якобы имел место отказ в выдаче виз РФ преподавателям Англо-американской школы в Москве.

— 18 июля в МИД России был вызван советник — посланник посольства США в России Тим Ричардсон, которому выражен решительный протест в связи с заявлениями американских официальных лиц в СМИ США о том, что нами якобы было отказано в визах сотрудникам Англо-американской школы в Москве, — сообщили в министерстве.

Напомним, СМИ ранее сообщили, что 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов, отказали в визе.