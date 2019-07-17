СМИ: Россия отказала в визах 30 учителям Англо-американской школы в Москве

По предположению американского издания, часть детей придётся исключить из-за нехватки преподавателей.

Российские власти отказали в визе 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов. Такое заявление содержится в статье газеты The New York Times.

По мнению издания, "американские официальные лица полагают, что это была попытка оказать политическое давление на США". В публикации сказано, что в школе, основанной в 1949 году американскими, британскими и канадскими властями, работает 150 учителей. Многие из педагогов являются гражданами России, однако "основу составляют носители английского языка из-за границы".

В школе около 1200 учеников разного возраста, в том числе это дети американских, британских, канадских, германских и южнокорейских дипломатов, предпринимателей из разных стран. По предположению издания, часть детей придётся исключить из-за нехватки преподавателей.

В статье также содержатся высказывания президента Американской торговой палаты в РФ Алексиса Родзянко. По его мнению, при нарушении работы школы родители некоторых учащихся, вероятно, не смогут работать в Москве. Родзянко добавил, что это может сделать Россию менее привлекательной для иностранных инвесторов.

Ранее Великобритания отказала в визе представителю МИД РФ, а США — консультанту генсека ООН от России.