Путин назвал условие полного урегулирования в Донбассе

Полноценное урегулирование ситуации на юго-востоке Украины возможно лишь при прямом контакте киевских властей и представителей Донецкой и Луганской народных республик. Об этом на встрече с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком заявил президент России Владимир Путин.

— Ни один конфликт в мире не решался без прямых переговоров конфликтующих сторон. Мы со своей стороны будем делать всё зависящее, чтобы процесс шёл необходимыми темпами, — подчеркнул глава государства.

Также в ходе встречи российский лидер поблагодарил украинского политика за работу, связанную с освобождением удерживаемых лиц обеих сторон конфликта на Украине. Путин заверил, что подобная гуманитарная деятельность всегда будет поддерживаться всеми.