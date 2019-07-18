Семь человек погибли в страшном ДТП в Туве, среди жертв — трое детей

На трассе в Туве столкнулись два автомобиля. В результате ДТП погибли семь человек, в том числе трое детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления ГИБДД УМВД России.

Трагедия произошла на 20-м километре дороги Кызыл — Эрзин. Водитель иномарки Toyota Camry выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Lada Priora. Оба водителя, а также пять пассажиров "Лады" погибли. Один пассажир госпитализирован.

Как стало известно Лайфу, в результате аварии выжил один человек, у него погибли жена и трёхлетняя дочь. По некоторым данным, в автомобилях находились две семьи, которые ехали с отдыха на озере.

Ранее Лайф сообщал, что в Туве при попытке пересечь реку опрокинулся автомобиль УАЗ. Жертвами аварии стали девять человек, семь из которых — дети. Двум мужчинам удалось выбраться из автомобиля и спастись.