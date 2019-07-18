Китайские СМИ назвали обычной рыбацкой лодкой гордость украинского флота

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Фото © Sohu

Военно-морские учения Sea Breeze — 2019, в которых принимали участие представители Украины и США, удивили китайские СМИ. Журналисты издания Sohu назвали гордость флота Незалежной — катер проекта "Гюрза" — обычной рыбацкой лодкой.

<p>Фото © <a href="http://www.sohu.com/a/327357162_100289517?spm=smpc.mil-home.feed.16.1563338978284ZRHOS77" target="_blank">Sohu</a></p>

На фоне американского эсминца "Карни" украинское судно "москитного флота" выглядело нелепо. Сообщается, что водоизмещение эсминца, вооружённого системой "Иджис", составляет 8 тысяч тонн, в то время как водоизмещение украинского катера — всего 50 тонн.

Ежегодные учения Sea Breeze — 2019 начались 1 июля. В них принимают участие военные из 19 стран.

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