Китайские СМИ назвали обычной рыбацкой лодкой гордость украинского флота

Военно-морские учения Sea Breeze — 2019, в которых принимали участие представители Украины и США, удивили китайские СМИ. Журналисты издания Sohu назвали гордость флота Незалежной — катер проекта "Гюрза" — обычной рыбацкой лодкой.

На фоне американского эсминца "Карни" украинское судно "москитного флота" выглядело нелепо. Сообщается, что водоизмещение эсминца, вооружённого системой "Иджис", составляет 8 тысяч тонн, в то время как водоизмещение украинского катера — всего 50 тонн.

Ежегодные учения Sea Breeze — 2019 начались 1 июля. В них принимают участие военные из 19 стран.