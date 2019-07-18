Пользователи iPhone всё чаще стали переходить на Android

В июне 2019 года около 18% торговых сделок было связано с переходом с "яблочного" устройства на смартфон Samsung.

Всё больше владельцев iPhone отказываются от перехода на новую "яблочную" модель в пользу смартфонов на базе ОС Android. Об этом свидетельствуют данные американской компании BankMyCell, которая специализируется на скупке и продаже гаджетов, бывших в употреблении.

Компания собрала и проанализировала данные более чем 38 000 человек, торгующих на площадке своими телефонами с октября 2018 года. В ходе исследования было установлено, что доля пользователей Apple, желающих обменять старый гаджет на более новую версию того же бренда, снизилась на 15,2% по сравнению с прошлым годом.

А вот лояльность к Samsung была выше: только 7,7% пользователей Galaxy S9 перешли на iPhone, 92,3% остались на операционной системе Android. Для сравнения — четверть владельцев iPhone X (26%) в итоге перешли на другой бренд.

При этом, как правило, выбор бывших обладателей смартфонов Apple падал на девайсы Samsung. По данным сервиса, только за июнь 2019 года 18% пользователей iPhone перешли на телефон южнокорейского бренда.

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