Пассажиры прервавшего взлёт рейса в Ереван вылетели из Москвы резервным бортом

10

Фото © Instagram / nordwindairlines_official

Пассажиры рейса Москва — Ереван авиакомпании Nordwind AIrlines, который прервал взлёт из-за задымления на борту, вылетели из Шереметьево резервным бортом. Такие данные приводит сервис Flightradar24.com.

По данным портала, вылет лайнера состоялся в 5:33 по московскому времени, а прибытие ожидается в 8:00 (мск).

Как сообщил РИА "Новости" источник, близкий к авиакомпании, сразу 28 человек отказались лететь резервным бортом.

Напомним, в Шереметьево во время взлёта задымился лайнер Boeing 737-800 авиакомпании Nordwind Airlines. По информации представителей воздушной гавани, в результате ЧП пострадало пять человек.

Один из пассажиров рейса Оганес Варданян рассказал Лайфу о том, что происходило на борту самолёта в момент ЧП.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×