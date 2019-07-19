ФСБ задержала 20 граждан Таджикистана за пропаганду радикальной идеологии

В городе Якутске сотрудники ФСБ провели спецоперацию по задержанию 20 граждан Таджикистана, подозреваемых в распространении экстремистской идеологии. Как сообщает пресс-служба силового ведомства, также прекращена деятельность незаконной молельной площадки в жилом доме на улице Кальвица, где и проходила пропаганда идеологии радикального ислама, в том числе среди местных жителей.

— В ходе оперативного мероприятия сотрудниками УФСБ в данном жилом помещении задержано 20 иностранных граждан. Установлено, что все они являются земляками организатора незаконной молельной площадки — выходцами из одного села Республики Таджикистан. В отношении задержанных проводится документирование их противоправной деятельности. Два иностранца уже выдворены за пределы России с закрытием въезда сроком на пять лет, — сообщает пресс-служба ФСБ.

Также по данному адресу была обнаружена "резиновая квартира", где одновременно проживало до 30 человек, а число прописанных доходило до 40 граждан из стран ближнего зарубежья.

— Собственники жилплощади были осведомлены о происходящем, о том, в каком состоянии находится их квартира. Но тем не менее желание извлечь выгоду способствовало созданию группы религиозно-экстремистской направленности, — добавили в ведомстве.

Ранее Лайф сообщал, что в Ростовской области ФСБ ликвидировала ячейку боевиков ИГИЛ*, планировавших теракты в регионе.

*Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.