Гастарбайтер с Украины рассказала о невыносимых условиях работы в Польше

Женщине, приезжающей в страну на заработки, приходится трудиться по 12−16 часов при ужасном отношении окружающих граждан.

Преподаватель с Украины, работающая в польской гостинице на побережье Балтийского моря официанткой и барменом, рассказала в интервью изданию Polityka о тяжёлых условиях труда.

Как рассказала польским СМИ женщина, представившаяся Оксаной, за пять месяцев она получает столько же денег, сколько за год на родине. Однако переехать в Польшу на постоянную основу она не хочет, чтобы не ассоциировать себя с человеком второго сорта.

Ей приходится трудиться по 12−16 часов в день, при том что ставка официантки-бармена в первый месяц работы составляет порядка 33,1 тысячи рублей.

Проживающие в Польше мужчины частенько пытаются познакомиться с ней, не стесняясь намекать на сексуальную связь. Для женщин обслуживающий персонал уподобляется пустому месту, а своим детям они внушают, что с работниками-украинцами можно не церемониться.

Что касается коллег, то Оксана не исключает: те боятся, что украинцы вернутся на родину, поэтому как будто хотят выжать из них все соки.

Исходя из данных Министерства социальной политики Украины, на сезонные заграничные работы ежегодно отправляется до девяти миллионов человек, если не брать в расчёт нелегальных мигрантов. При этом показатель растёт с каждым годом, подрывая и так непростую экономическую ситуацию на Украине.

Днём ранее Лайф приводил пример подобной ситуации, когда польский работодатель накричал на работников, а затем устроил с ними драку, неустанно покрывая гастарбайтеров матом.