Путин прибыл в Иркутскую область, где проведёт оперативное совещание по паводку

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Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin

Президент России намерен лично ознакомиться с ходом ликвидации последствий стихийного бедствия в регионе.

Президент РФ Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, где намерен возглавить совещание с членами правительства, главами ведомств, руководителями местных муниципальных образований о процессе ликвидации последствий масштабного наводнения в регионе.

Согласно планам поездки президента, из Братска Путин направится в пострадавшие районы Иркутской области, где осмотрит пункты долговременного размещения. Затем начнётся совещание по ЧС.

Напомним, жертвами сильного паводка в Приангарье стали 25 человек. Как сообщал Лайф, в регионе продолжаются масштабные работы по устранению последствий наводнения. Власти намерены построить 2,5 тысячи новых домов для пострадавших.

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