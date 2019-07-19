В "Роскачестве" раскрыли, как правильно выбирать сезонные ягоды

Как отметили специалисты, правильный выбор плодов и условий их хранения поможет дольше сберечь ягоды.

Всё больше производителей ягод сбывают свою продукцию напрямую. Для потребителя это несомненный плюс, ведь можно приобрести гарантированно свежие и созревшие плоды. Об этом сообщает пресс-служба "Роскачества".

— Многие производители сейчас продают ягоды через собственные торговые точки или приглашают покупателей приобрести продукцию прямо на плантации. Если таких точек или плантаций производителей поблизости нет, то, как правило, лучше приобретать ягоды в крупных магазинах, имеющих с производителями договоры на поставку, а не на рынках, где отследить происхождение товара крайне сложно, — говорится в сообщении ведомства.

Специалисты "Роскачества" отмечают, что проще всего качественную, созревшую ягоду можно определить по зеленым черешкам и листьям, гладкой упругой поверхности плодов, равномерной и насыщенной окраске плода. Кроме того, стоит обратить внимание на однородность продукции в партии по этим показателям. Чем больше ягод в партии будут одинакового размера, формы и окраса, тем лучше. Ещё одним критерием качества является аромат.

— Созревшая естественным образом и не перележавшая ягода, как правило, будет обладать более ярким ароматом. Собранные зеленоватыми и транспортированные в Россию ягоды обладают менее выраженным ароматом, — отмечают эксперты.

Дополнительным пунктом, который придаст уверенности, что вы приобретаете качественную продукцию, являются знания производителя о своём товаре. Не менее важно обращать внимание на фасовку.

— Чем нежнее ягода, тем меньше должна быть тара, в которой она хранится и продаётся, — отмечается в сообщении.

В "Роскачестве" добавили, что самым верным способом сохранить вкус, аромат и полезные свойства ягод на долгое время является соблюдение температурного режима. После сбора плодов их рекомендуется охладить до температуры от двух до шести градусов и в дальнейшем, например, при транспортировке, сохранять эту температуру. Иначе попадание ягод в тепло приведёт к образованию конденсата и быстрой порче. Также специалисты напомнили, что перед употреблением ягоды необходимо обязательно мыть.

Как сообщал Лайф, ранее в "Роскачестве" назвали марку лучшего детского стирального порошка.