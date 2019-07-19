Названы города России с самым грязным воздухом

По сравнению с 2017 годом из рейтинга выпали Чегдомын Хабаровского края и Магнитогорск.

В Росгидромете составили список городов России с самым загрязнённым воздухом в 2018 году. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу организации.

В антирейтинг попало 22 города, в которых проживает более пяти миллионов человек. Это Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск, Зима, Иркутск, Искитим, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Свирск, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Черемхово, Черногорск, Чита и Шелехов.

Небольшие изменения зафиксированы по сравнению с 2017 годом. Так, экологическая ситуация улучшилась в рабочем посёлке Чегдомын Хабаровского края и Магнитогорске.

Отмечается, что в большинстве городов с грязным воздухом находятся крупные предприятия чёрной, цветной, алюминиевой промышленности, машиностроительные заводы, угольные и горнодобывающие предприятия. Кроме того, все наиболее загрязнённые города находятся в азиатской части России.

Ранее был составлен экологический рейтинг регионов России.