Зеленский заявил о готовности Киева обменять Вышинского на Сенцова

При этом он убеждён, что Москва должна вернуть задержанных за провокацию в Керченском проливе украинских моряков не в порядке обмена.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева обменять руководителя портала РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского на осуждённого в России Олега Сенцова в качестве первого шага.

— Мы готовы поменять Вышинского на Сенцова, но хотим получить всех наших заключённых, — заявил украинский лидер в ходе встречи с руководством Министерства обороны страны и Генштаба ВСУ.

При этом он подчеркнул, что Москва должна вернуть задержанных за провокацию в Керченском проливе украинских моряков не в порядке обмена.

Накануне пресс-секретарь главы Незалежной Юлия Мендель заявила, что Киев полностью поддерживает политику доброй воли, предлагая Москве сделать ответный шаг к нормализации отношений.

Напомним, журналиста Кирилла Вышинского задержали в мае 2018 года. Ему предъявили обвинение в государственной измене и поддержке народных республик Донбасса.

42-летний Олег Сенцов отбывает 20-летний срок в ИК-8 "Белый медведь" на Ямале. Его признали виновным в организации теракта в Крыму. Кинорежиссёр был задержан сотрудниками ФСБ РФ среди членов диверсионной группы "Правого сектора"*, планировавших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.