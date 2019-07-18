На Украине предложили одновременно освободить Сенцова и Вышинского

Пресс-секретарь главы государства рассказала, что Киев полностью поддерживает политику доброй воли, предлагая России сделать ответный шаг к нормализации отношений.

Офис президента Украины Владимира Зеленского предлагает провести одновременное освобождение осуждённого в России Олега Сенцова и руководителя портала РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского. Об этом сообщила пресс-секретарь главы Незалежной Юлия Мендель на своей странице в "Фейсбуке".

— В офисе президента с большим интересом узнали о предложении РФ об освобождении Кирилла Вышинского как первый шаг доброй воли со стороны Украины. Полностью поддерживаем политику шагов доброй воли и предлагаем России сделать и свой шаг навстречу, освободив Олега Сенцова, — поясняет Мендель.

В качестве взаимной уверенности в доброй воле обеих сторон Украина, по её словам, предлагает освободить Сенцова и Вышинского одновременно.

Напомним, журналиста Кирилла Вышинского задержали в мае 2018 года. Ему предъявили обвинение в государственной измене и поддержке народных республик Донбасса.

Как ранее сообщал Лайф, мать Вышинского написала письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому. Позднее в Генпрокуратуре Украины допустили, что журналист может быть освобождён в ближайшее время. После чего в Кремле отметили, что данное действие с украинской стороны будет примером прекрасного первого шага для диалога между Москвой и Киевом.

Также напомним, что 42-летний Олег Сенцов отбывает 20-летний срок в ИК-8 "Белый медведь". Его признали виновным в организации теракта в Крыму. Кинорежиссёр был задержан сотрудниками ФСБ РФ среди членов диверсионной группы "Правого сектора"*, планировавших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда