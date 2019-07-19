В Иране опровергли слова Трампа о сбитом США беспилотнике

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Фото © AP Photo / Ebrahim Noroozi

Замминистра иностранных дел республики предположил, что американцы могли сбить свой собственный дрон.

Власти Ирана опровергли сообщения о сбитом беспилотнике в Ормузском проливе. Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что корабль ВМС страны ликвидировал дрон Ирана.

Все иранские беспилотники, выполнявшие задачи по рекогносцировке и осуществлению контроля в Персидском заливе и Ормузском проливе, вернулись на свои базы, — приводит агентство Tasnim слова представителя Вооружённых сил Ирана Абольфазля Шекарчи.

В свою очередь заместитель главы МИД Ирана Аббас Аракчи в "Твиттере" не исключает, что американцы могли сбить свой собственный аппарат по ошибке.

При этом ранее в Пентагоне объяснили, почему США сбили иранский беспилотник. Говорят, что дрон находился слишком близко к американскому военному судну.

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