Глава Хакасии перепутал поджигателя храма Герострата с историком Геродотом

В одном из интервью Валентин Коновалов заявил, что "не хотел бы славы Геродота".

Глава Хакасии Валентин Коновалов заявил, что прилагает все усилия, чтобы оправдать доверие жителей региона проголосовавших за него в 2018 году. Но, отвечая на встречную реплику журналиста ИА "Хакасия", что через какое-то время имя Коновалова может появиться в учебниках истории, глава республики заявил, что не хочет "славы Геродота", явно перепутав древнегреческого историка с жителем древнегреческого Эфеса Геростратом, который сжёг храм Артемиды Эфесской, чтобы прославиться.

— Не хотелось бы славы Геродота, поэтому сегодня прилагаю все усилия, чтобы то доверие, которое было оказано на выборах, воплотить в реальные плоды, — заявил Валентин Коновалов.

Отметим, согласно записям древнегреческого историка Феопомпа, Герострат сжёг храм Артемиды Эфесской, мотивировав это тем, что хотел увековечить своё имя. Власти не только казнили его, но и запретили всячески и где бы то не было упоминать его имя. Рассказав об этом, Феопомп автоматически сохранил имя преступника в истории.

Как сообщал Лайф, ранее в Хакасии произошёл аналогичный конфуз, когда министр образования и науки республики Лариса Гимазутина во время съёмки в программе местного телеканала приписала авторство "Горя от ума" Радищеву. Позднее в Правительстве Республики Хакасия случившееся объяснили усталостью министра.