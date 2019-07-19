В МИД РФ исключили компенсацию для Минска из-за "налогового манёвра"

Говорить о какой-либо компенсации для Минска из-за "налогового манёвра" некорректно. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

— "Налоговый манёвр" — это суверенное право России, поэтому едва ли корректно говорить о какой бы то ни было "компенсации", — цитирует дипломата РИА "Новости".

По его словам, речь может идти о возможном содействии Белоруссии в смягчении последствий при его введении. В то же время Карасин отметил, что давать сейчас какие-либо оценки преждевременно.

С 2019 по 2024 год будет реализован так называемый налоговый манёвр в нефтяной сфере, который направлен на постепенное обнуление экспортной пошлины и повышение ставки налога на добычу. Из-за ожидаемого увеличения цены на российскую нефть и снижения экспортных пошлин на продукты чёрного золота у Минска ожидаются дополнительные издержки. Белоруссия, например, оценивает свои потери за этот период в размере 11 миллиардов долларов.