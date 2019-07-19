Россиянки устроили драку в "Магните" за акционные сковородки — видео

На кадрах видно, как некоторые женщины берут по две-три сковороды, попутно ломая ручку одной из них.

Жители Краснодара горячо обсуждают появившееся в соцсетях видео с потасовкой покупательниц местного "Магнита" из-за акционных сковородок. На кадрах видно, как из подсобного помещения сотрудник на тележке вывозит в торговый зал товар. Однако на выходе его сразу встречает толпа женщин, которая моментально кидается разбирать сковороды.

Несмотря на призывы некоторых покупательниц организовать очередь, часть женщин отпихивает конкуренток в попытках забрать как можно больше сковород. В потасовке ломается ручка одной из сковородок. Через несколько секунд конфликт прекращается, потому что весь товар оказывается разобран.

Отметим, согласно условиям акции "Магнита", сковородки можно приобрести с большой скидкой, собрав определённое количество наклеек, которые можно получить за покупки в магазинах торговой сети.

Лайф рассказывал, к каким уловкам могут прибегать сотрудники торговых сетей, чтобы обсчитывать покупателей.